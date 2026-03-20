Desde la emblemática Fuente de San Miguel, el presidente municipal Pepe Chedraui, acompañado por la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, impulsó la iniciativa “Mujeres que Brillan” mediante la iluminación violeta de fuentes en distintos puntos de la ciudad.

Esta acción busca visibilizar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, al tiempo que refrenda el compromiso institucional para atender problemáticas como la violencia de género y la desigualdad.

Pepe Chedraui impulsa iniciativa Mujeres que Brillan en Puebla

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la seguridad con perspectiva de género y generar políticas públicas enfocadas en proteger a niñas, adolescentes y mujeres en la capital poblana.

Puebla refuerza acciones contra la violencia de género (cortesía)

El encendido de la Fuente de San Miguel, considerada una de las más representativas de la ciudad, marcó el inicio de esta intervención urbana que se extendió a 68 fuentes adicionales, iluminadas también en color violeta. Esta acción, coordinada por la Secretaría de Servicios Públicos, convierte al espacio público en un canal de expresión social, capaz de transmitir mensajes de conciencia y reflexión colectiva.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, subrayó que más allá de lo simbólico, este tipo de iniciativas representan un llamado a escuchar activamente las demandas de las mujeres y a asumir la igualdad como una responsabilidad pública.

Puebla refuerza acciones contra la violencia de género (cortesía)

En la misma línea, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la intervención de espacios emblemáticos permite sensibilizar a la ciudadanía y fomentar entornos más inclusivos, donde el respeto y la equidad sean valores centrales.

Con esta acción, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar una agenda que promueva la igualdad sustantiva y la construcción de una sociedad más justa. La iluminación violeta no solo embellece la ciudad, sino que también simboliza una postura firme frente a la necesidad de erradicar la violencia de género y avanzar hacia una transformación social más profunda.