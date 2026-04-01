Pepe Chedraui, puso en marcha trabajos para alistar las vialidades del Centro Histórico con motivo de la Procesión de Viernes Santo, a través de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.

Estas acciones buscan garantizar condiciones óptimas de tránsito para habitantes, visitantes y participantes durante una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Puebla mejora vialidades del Centro Histórico previo a Procesión de Viernes Santo

La Brigada Urbana realizó labores de sustitución y renivelación de adoquín y lajas, así como atención a diversas afectaciones en la vía pública, con el objetivo de facilitar la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Los trabajos se concentraron principalmente en las rutas por donde avanzará la procesión y en zonas con mayor afluencia peatonal, para contribuir al desarrollo seguro de esta tradición.

Además, estas acciones generan beneficios permanentes al mejorar la circulación vehicular, reducir riesgos de accidentes y fortalecer la imagen urbana del Centro Histórico.

El Gobierno de la Ciudad reiteró su compromiso con la conservación del espacio público, el mejoramiento urbano y la preservación de las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de Puebla.