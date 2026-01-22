Con el objetivo de reforzar la seguridad en Puebla, el Gobierno Federal impulsó la estrategia Atención a las Causas de Violencia, donde se realizaron 144 Jornadas por la Paz y se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y autoridades estatales, se instalaron módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 25 municipios de la entidad.

Jornadas por la Paz fortalecen la prevención de la violencia en Puebla

Rosa Icela Rodríguez explicó que, de octubre del 2024 al 31 de diciembre de 2025, se intercambiaron de manera anónima y voluntaria 386 armas de fuego por dinero en efectivo. Asimismo, las Mesas de Paz se realizaron en 11 regiones con autoridades de los tres órdenes de gobierno para trabajar en acciones de gobernabilidad y seguridad.

La funcionaria agradeció el apoyo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien mantuvo una comunicación constante y por su participación en todas las sesiones junto con su gabinete.

Autoridades federales y estatales realizaron 144 Jornadas por la Paz en Puebla (Cortesía)

Durante su mensaje, detalló que se llevaron a cabo 267 sesiones de las Mesas de Paz Estatal y 2 mil 945 de las Mesas Regionales, además de nueve interregionales y dos interestatales.

De igual manera, explicó que entre las actividades realizadas durante las Jornadas por la Paz fueron:

Reforestación

Rodadas

Competencias de ajedrez

Elaboración de murales

Difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres

Talleres por la Paz y contra las Adicciones

Jornadas de baile y danza

Maratones de lectura

Ferias deportivas

Actividades educativas

Con estos resultados, el Gobierno Federal reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias junto a los Gobiernos Estatales para fortalecer la seguridad y prevenir delitos y adicciones, impactando directamente en la vida diaria de miles de personas.