El presidente municipal Pepe Chedraui Budib presentó la edición 2025 de “Vive la Navidad”, una cartelera que busca consolidar a Puebla como destino turístico durante la temporada decembrina.

Con actividades familiares, espectáculos culturales y recorridos temáticos, el gobierno municipal de Puebla apuesta por una Navidad que impulse el turismo y reactive la economía local.

Pepe Chedraui presenta cartelera cultural en Puebla

La edición 2025 incluye más de 500 actividades dentro de la Imparable Agenda Cultural, así como recorridos por los tradicionales nacimientos de los templos del Centro Histórico.

Asimismo, se anunció la última Noche de Museos del año, programada para el 13 de diciembre, además de la apertura de la Villa Navideña Artesanal en el Parque Sendela.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos informó que más de 4 mil adornos luminosos vestirán las calles del Centro Histórico, Paseo Bravo, el Carmen y el Parián.

Puebla busca posicionarse como destino turístico con más de 500 actividades en diciembre (Cortesía )

Además, un árbol navideño de 20 metros de altura con tecnología LED será colocado frente al Palacio Municipal. Y en las 17 Juntas Auxiliares también se instalarán árboles de cuatro metros para llevar la celebración a todas las comunidades.

Como si fuera poco, por segundo año se realizarán las Posadas Navideñas en unidades habitacionales, además del Desfile de Reyes el 3 de diciembre y la Partida de Rosca de Reyes el 4 de enero.

Puebla se compromete con el turismo

El titular de Economía y Turismo, Jaime Oropeza, presentó la campaña “Vive el Invierno Puebla Capital 2025”, que integrará promociones, descuentos y experiencias turísticas para habitantes y visitantes.

Habrá recorridos por templos, activaciones culturales y difusión de la gastronomía poblana de temporada, como parte del impulso al sector turístico y restaurantero.

Puebla busca posicionarse como destino turístico con más de 500 actividades en diciembre (Cortesía )

Por su parte, el Instituto Municipal de Arte y Cultura informó que del 8 de diciembre al 6 de enero se instalará un domo geodésico en el Zócalo, donde las familias podrán vivir una experiencia inmersiva sobre la historia del nacimiento.

Además, el nacimiento monumental estará disponible desde el 26 de noviembre en el Palacio Municipal, junto con la Villa Navideña del Zócalo.

Con estas actividades impulsadas por el gobierno de Pepe Chedraui, Puebla reafirma su compromiso por consolidarse como un destino turístico en la temporada navideña, con la promesa de garantizar diversas actividades culturales para visitantes nacionales e internacionales.