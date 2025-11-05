El alcalde Pepe Chedraui Budib participó en la inauguración del Smart City Expo World Congress, el principal evento internacional sobre soluciones urbanas inteligentes, celebrado en Barcelona.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias y proyectos enfocados en el desarrollo urbano y la implementación de tecnologías que mejoren la calidad de vida en las ciudades.

Pepe Chedraui impulsa la transformación de Puebla en ciudad inteligente

Acompañado por el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, el presidente municipal destacó que Puebla apuesta por el futuro, impulsando estrategias que promuevan el crecimiento ordenado, sostenible y tecnológico.

Chedraui reiteró su compromiso de convertir a Puebla en una ciudad inteligente y tecnológica, y expuso los avances obtenidos con programas como “Puebla Brilla”, la modernización de la semaforización inteligente y las mejoras en materia de seguridad pública.

El alcalde subrayó que este congreso internacional fomenta alianzas entre gobiernos, empresas y sociedad civil, con el objetivo de diseñar soluciones urbanas con enfoque humano y tecnológico.

Organizado por Fira Barcelona, el Smart City Expo World Congress 2025 se celebra del 4 al 6 de noviembre bajo el lema “The Time for Cities”. En esta edición participan más de 1,100 expositores y 25,000 visitantes, superando la asistencia del año anterior.

Los participantes abordan estrategias para transformar las ciudades en espacios más sostenibles, eficientes y habitables, incorporando la IA como una herramienta clave para construir urbes del futuro.