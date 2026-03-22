El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó la modernización del Distrito de Riego 030, proyecto que contempla el uso de riego por goteo parcelario con hasta 90% de eficiencia, con el objetivo de aprovechar el agua proveniente de la Presa de Valsequillo y convertirla en un recurso que impulse la transición hacia cultivos de mayor valor comercial.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que la tecnificación permitirá optimizar el uso del agua y mejorar la productividad del campo poblano, además de favorecer el cambio de cultivos tradicionales de bajo rendimiento hacia la producción de hortalizas y frutas. Señaló que este proyecto forma parte de una estrategia integral para fortalecer la actividad agrícola y elevar los ingresos de las y los productores.

Agua de Valsequillo impulsará riego tecnificado en Puebla

En el marco del Día Mundial del Agua, Armenta Mier indicó que la modernización del distrito representa una transformación para el campo, al tratarse de un proyecto que abarca miles de hectáreas y que se perfila como uno de los más grandes a nivel internacional.

La tecnificación del riego optimiza el uso del agua y mejora la producción agrícola. (cortesía)

Asimismo, subrayó que la iniciativa se alinea con la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el rescate de cuencas y el uso eficiente del recurso hídrico.

La directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Rebeca Bañuelos, explicó que el Distrito de Riego 030 comprende alrededor de 33 mil hectáreas, de las cuales 20 mil son aptas para la tecnificación, lo que beneficiará a más de 18 mil productores en 17 municipios.

La tecnificación del riego optimiza el uso del agua y mejora la producción agrícola. (cortesía)

El sistema de riego por goteo permitirá aplicar el agua de manera controlada mediante hidrantes, sustituyendo el método tradicional por gravedad o inundación, lo que incrementará el rendimiento de los cultivos y reducirá el desperdicio del recurso. En una primera etapa, el proyecto beneficiará a decenas de familias en miles de hectáreas productivas.

Productores locales destacaron que la tecnificación permitirá diversificar la siembra y pasar de cultivos tradicionales como maíz, frijol o alfalfa, a la producción de hortalizas como jitomate y otros productos de mayor valor comercial, con mejor calidad y mayores ingresos.