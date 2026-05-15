La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el proyecto de la fábrica poblana “Tonalli”, dedicada a la producción de paneles solares, y destacó la importancia de fortalecer la industria nacional de energías limpias ante la alta dependencia de productos importados.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal señaló que la mayoría de los paneles solares comercializados en México provienen de China, por lo que consideró fundamental impulsar proyectos tecnológicos y de manufactura nacional como el que se desarrolla en Puebla.

Puebla apuesta por energías limpias con fábrica mexicana de paneles solares

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que la planta “Tonalli” ya permitió llevar energía eléctrica a 800 escuelas poblanas mediante la instalación de módulos fotovoltaicos, principalmente en planteles que enfrentaban problemas de suministro eléctrico.

Puebla se consolida como referente nacional en innovación energética (cortesía)

De acuerdo con el mandatario estatal, la producción local de paneles solares no solo impulsa el uso de energías renovables, sino que también fortalece la generación de empleos y el desarrollo tecnológico en la entidad.

Además de escuelas, los paneles fabricados en Puebla también comenzaron a instalarse en Tiendas Bienestar del Gobierno de México como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso a energía sustentable.

Puebla se consolida como referente nacional en innovación energética (cortesía)

La fábrica “Tonalli” tiene capacidad para producir más de 200 mil paneles solares al año y cuenta con el distintivo “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía.

El proyecto busca posicionar a Puebla como un referente nacional en innovación energética y soberanía tecnológica, además de contribuir al cuidado ambiental mediante soluciones sostenibles y accesibles para comunidades, instituciones y espacios públicos.