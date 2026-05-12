El gobierno de la capital de Puebla mantiene su apuesta por mejorar la alimentación de niñas y niños en escuelas públicas. Como parte de esta estrategia, el alcalde Pepe Chedraui realizó una supervisión en el Jardín de Niños “La Flor”, donde verificó el funcionamiento del desayunador escolar entregado recientemente dentro del Programa Nacional de Alimentación Escolar.

El mandatario estuvo acompañado por el director general del DIF Puebla, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, donde el presidente municipal recorrió las instalaciones y dialogó con autoridades educativas para conocer la operación del espacio alimentario, así como los beneficios que representa para la comunidad estudiantil.

Desayunos calientes en escuelas de Puebla buscan mejorar rendimiento escolar

De acuerdo con el alcalde, esta estrategia busca impulsar los desayunos calientes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer alimentos más nutritivos y balanceados que contribuyan al desarrollo físico y académico de los estudiantes.

Gobierno de Puebla impulsa la conversión de desayunos fríos a calientes en escuelas (cortesía)

Autoridades municipales señalaron que contar con una alimentación adecuada durante la jornada escolar ayuda a mejorar la concentración, el desempeño académico y el bienestar integral de niñas y niños.

Durante la visita al plantel, también revisó que el comedor opere correctamente y que los alimentos cumplan con estándares nutricionales adecuados para la infancia.

Gobierno de Puebla impulsa la conversión de desayunos fríos a calientes en escuelas (cortesía)

Finalmente, el DIF Puebla enfatizó que continuará trabajando en coordinación con escuelas y padres de familia para ampliar este tipo de programas en más instituciones educativas de la capital poblana.