Puebla Capital obtuvo el primer lugar estatal en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GCDM) 2025, ejercicio coordinado por la Secretaría de Gobernación federal, a través del INAFED, que evalúa el desempeño de las administraciones municipales en el país.

Este reconocimiento destaca el fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y el desempeño de las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de Puebla, al cumplir con los lineamientos establecidos en la evaluación correspondiente al presente año.

Puebla Capital destaca por orden administrativo y disciplina financiera

Durante la evaluación realizada por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, se verificó que la administración municipal 2024–2027 cuenta con evidencia sólida, procesos ordenados, normatividad actualizada, así como una disciplina financiera responsable y mecanismos de transparencia y control interno fortalecidos.

En los resultados de 2025, el municipio de Puebla registró 77 indicadores en estado Óptimo, lo que lo posiciona entre los gobiernos locales con mejor desempeño en el estado. Además, se reportaron 15 indicadores en Proceso y únicamente siete en Rezago. Otros 16 indicadores no fueron aplicables al municipio, lo que refleja una revisión metodológica más precisa.

Asimismo, la evaluación arrojó un cumplimiento satisfactorio en la revisión de evidencias, acompañado de 21 recomendaciones metodológicas, las cuales ya se encuentran en proceso de atención para su correcta implementación.

La capital de Puebla obtuvo el primer lugar estatal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025. (Cortesía )

Estos avances consolidan el trabajo iniciado en 2025, enfocado en elevar la eficiencia institucional, mejorar la coordinación entre dependencias y fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

La obtención del primer lugar estatal también abre la puerta a nuevas alianzas con instituciones académicas y organismos nacionales, y refrenda el compromiso del Gobierno de la Ciudad con un gobierno eficiente, transparente y orientado a resultados.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir poniendo orden y elevando los estándares de desempeño institucional, en beneficio de las y los poblanos.