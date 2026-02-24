Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla instalaron una Mesa de Inteligencia Interestatal para fortalecer el blindaje en la zona limítrofe entre ambas entidades.

La gobernadora Lorena Cuéllar y el gobernador Alejandro Armenta encabezaron la sesión, donde se acordó reforzar la coordinación operativa entre autoridades estatales y federales, así como con mandos de las Fuerzas Armadas.

Lorena Cuéllar y Armenta fortalecen seguridad regional

Durante el encuentro se destacó que la Mesa de Inteligencia Interestatal Tlaxcala-Puebla permitirá fortalecer labores de inteligencia, reacción inmediata y presencia coordinada de fuerzas estatales y federales, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad en ambas regiones.

Como parte del blindaje en la franja limítrofe, participaron mandos de la Región Militar, de las Zonas Militares 25/a y 23/a, así como representantes de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. La estrategia contempla operativos coordinados, intercambio de datos y seguimiento puntual a situaciones que pudieran representar riesgos.

En relación con el caso de Karina N y Alejandro N, ambos gobernadores reiteraron su colaboración institucional, asegurando que las investigaciones avanzan con apego al debido proceso y en coordinación con las fiscalías correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Por parte del gobierno poblano participaron el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra; el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González; y la fiscal general Idamis Pastor Betancourt.

En representación de Tlaxcala asistieron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; y la fiscal general Ernestina Carro Roldán.

Con esta coordinación de seguridad entre Puebla y Tlaxcala, ambas entidades consolidan una estrategia conjunta alineada a la política nacional, enfocada en la prevención del delito, el fortalecimiento institucional y la protección de las familias que habitan en ambos estados.