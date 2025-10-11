El presidente municipal Pepe Chedraui instruyó el envío de dos mil despensas del programa “Alimentación Imparable” para apoyar a las familias afectadas por la tormenta tropical Raymond en diversas regiones de Puebla.

La entrega se realizó a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (SMDIF), encabezado por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la atención solidaria y oportuna ante fenómenos naturales.

Pepe Chedraui y MariElise Budib llaman a la solidaridad

El alcalde y la presidenta del SMDIF destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y gubernamental para atender a quienes más lo necesitan.

Siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y de nuestro gobernador, Alejandro Armenta, que ya se encuentra ahorita en la Sierra Norte. Por supuesto apoyamos, el DIF municipal y Puebla Capital, a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Ayudemos a nuestros hermanos de la Sierra Norte, juntos hacemos la diferencia. Sumémonos, yo los invito a las y los ciudadanos a sumar esfuerzo por nuestros hermanos de la Sierra. Pepe Chedraui

Este viernes, el equipo del SMDIF Puebla partió en dos unidades de carga hacia el municipio de Huauchinango, donde las despensas serán entregadas directamente a las familias damnificadas.

Pepe Chedraui y MariElise Budib llevan ayuda a familias damnificadas por la tormenta en Puebla. (Cortesía)

El Gobierno de la Ciudad reiteró su compromiso con la atención humanitaria y el respaldo solidario, reafirmando que Puebla es una capital unida, solidaria y con sentido humano.