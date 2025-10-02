El gobernador de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la entrega de apoyos del programa “Mejoramiento a la Vivienda” en La Resurrección, de la mano de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, con el fin de beneficiar a 14 mil 641 habitantes en rezago social o de pobreza.

Pepe Chedraui entrega tecnología sustentable a poblanos

A través de los Comités de Participación Social, se proporcionaron calentadores solares, paneles solares, captadores de agua pluvial y tinacos. Estos apoyos buscan reducir el gasto en servicios básicos, fomentar el uso de energías limpias y contribuir al desarrollo económico de las familias.

“Estos esfuerzos se multiplican y llegan directamente a sus casas, sin intermediarios, para que ustedes sean los que realmente sean los beneficiarios de estos grandes apoyos: los calentadores solares, los tinacos, los paneles, los captadores pluviales” Pepe Chedraui, gobernador de Puebla

Familias poblanas mejoran su calidad de vida

El titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, destacó que el programa atiende un 15% de viviendas sin electricidad, 2.5% sin agua potable y un 0.57% sin mecanismos sustentables de agua caliente, lo que mejora la vida de las familias.

Por su parte, Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, subrayó que una vivienda digna es igual al bienestar y la justicia social. Mientras que David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura, destacó que cuidar la vivienda es cuidar a la familia y que los equipos sustentables representan alivio, ahorro y dignidad para las familias.

El programa "Mejoramiento a la Vivienda" busca darles viviendas dignas a los y las poblanas. (Cortesía)

El programa “Mejoramiento a la Vivienda” es financiado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) e incluye 3 mil 863 acciones de equipamiento alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo, enfocadas en garantizar hogares seguros, dignos y sustentables.

El gobierno de Pepe Chedraui reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de los ciudadanos, brindando acceso a viviendas dignas y tecnologías sustentables para mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.