Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla, encabezó el segundo día de actividades de la Semana de la Transparencia, en el que participaron estudiantes de la Universidad Iberoamericana.

Durante el encuentro, se impartió la ponencia “Cuida tus datos personales, previniendo la violencia hacia las mujeres”, a cargo de Emilio Saldaña Quiñones.

Esta actividad permitió al Gobierno de la Ciudad reafirmar su compromiso de construir una capital más incluyente y transparente, en la que la voz de las juventudes sea escuchada.

Por su parte, Laura E. García González, coordinadora general de Transparencia y Municipio Abierto, destacó la importancia de la participación de las universidades en estas actividades:

En el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, tenemos el firme compromiso y la instrucción de sentarnos y escuchar. Él siempre nos lo dice: nosotros estamos para servir a Puebla y a los poblanos y no podemos servir ni a Puebla, ni a los poblanos si no nos sentamos a escucharlos, si no tenemos este acercamiento en este caso con las juventudes. Laura E. García González

García González también resaltó la importancia de que los jóvenes estén capacitados en protección de datos personales, uso responsable de redes sociales y herramientas de autocuidado en línea, como la revisión de avisos de privacidad y medidas de prevención al compartir imágenes o ubicaciones.