Pepe Chedraui, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), puso en marcha la segunda fase del operativo “Unidos por Ti”, como parte del fortalecimiento de las acciones de seguridad en Puebla capital.

La estrategia se implementa de manera focalizada, flexible y dinámica en colonias, barrios y juntas auxiliares, e integra acciones de proximidad social, así como atención a delitos de alto impacto y del orden común, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y la participación de los tres órdenes de gobierno.

Pepe Chedraui destaca coordinación institucional para fortalecer la seguridad en Puebla

El presidente municipal, Pepe Chedraui, señaló que esta alianza estratégica beneficia directamente a las y los poblanos, y se encuentra alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, al priorizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Durante el banderazo de salida del operativo, el alcalde reiteró que el objetivo común es proteger a las personas y fortalecer la confianza ciudadana, y subrayó que la seguridad de las familias poblanas es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el General de Brigada de Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, afirmó que este convenio interinstitucional busca impulsar la presencia y participación de los cuerpos policiacos, además de incidir positivamente en la percepción ciudadana mediante patrullajes y actividades de proximidad social.

Busca, precisamente, reforzar las actividades de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional representada por Ejército y Guardia Nacional. Francisco Antonio Enríquez Rojas

Segunda fase del operativo “Unidos por Ti” refuerza patrullajes en Puebla capital

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, explicó que con estas acciones se consolida la implementación de la segunda fase del operativo “Unidos por Ti”, una estrategia integral que reafirma el compromiso con la paz, la prevención del delito y la construcción de entornos seguros para las y los poblanos.

Detalló que el operativo se enmarca en uno de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en el fortalecimiento interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, sumando capacidades, inteligencia, recursos y voluntad.

Pepe Chedraui encabeza segunda fase del operativo Unidos por Ti en Puebla (Cortesía )

Cabe destacar que en enero del presente año se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad entre el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, y la SEDENA, lo que permitió consolidar los mecanismos de coordinación con pleno respeto al marco legal y a los derechos humanos.

Derivado de este acuerdo, la segunda fase del operativo “Unidos por Ti” fortalece el eje estratégico territorial mediante presencia operativa y patrullamiento estratégico, priorizando las zonas que requieren mayor atención, con base en el análisis de información y acciones de proximidad social.