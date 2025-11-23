Norma Pimentel, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), emitió un posicionamiento en el Congreso local en el que resaltó la importancia del derecho a disentir, la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz como ejes fundamentales de la labor legislativa.

Durante su intervención citó a la exministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg:

Tengo derecho a muchas cosas, primero porque soy mujer, segundo porque soy abogada y tercero porque fui ministra de la corte de Estados Unidos que siempre defendió los derechos de las personas. Norma Pimentel rememora cita de Ruth Bader Ginsburg

Norma Pimentel pide congruencia y responsabilidad legislativa

Norma Pimentel señaló que el libre ejercicio de los derechos humanos, reconocido en la Constitución y fortalecido por la evolución social y normativa, debe reflejarse en una mayor responsabilidad y congruencia de quienes integran la legislatura.

En el marco de la conmemoración de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, subrayó la importancia de reconocer las acciones que se llevan a cabo para erradicarla, tanto desde el discurso público como mediante políticas efectivas.Llamó a distinguir entre los conceptos de “guerra” y “paz”, recordando que esta última es la que construye y transforma.

Además, destacó también el significado histórico de que una mujer encabece el país, señalando que este liderazgo se refleja en equipos de trabajo donde las mujeres participan de manera activa en la toma de decisiones.

La legisladora exhortó a que las labores en el Congreso se conduzcan sin distinciones partidistas, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sostuvo que disentir, debatir y discutir son procesos necesarios dentro del parlamento, siempre que se ejerzan con respeto a la dignidad humana.

Asimismo, enfatizó que la seguridad requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno, por lo que invitó a las y los ediles a cerrar filas y trabajar de manera frontal contra cualquier condición que vulnere la paz y la dignidad de todas las mujeres.