La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Norma Pimentel, participó en el Parlamento Juvenil “La Huella de los Hermanos Serdán”, ejercicio cívico que reunió a jóvenes de Puebla para debatir, presentar iniciativas y vivir la experiencia del trabajo legislativo.

Norma Pimentel impulsa la voz juvenil

Durante su intervención, la diputada destacó la importancia de abrir las puertas del Poder Legislativo a las nuevas generaciones.

Asimismo, aseguró que el Parlamento Juvenil busca fomentar habilidades clave como oratoria, negociación, pensamiento crítico y liderazgo, además de incentivar la participación de las juventudes en la vida política y pública del estado.

Por otra parte, Pimentel destacó que el Parlamento honra a los Hermanos Serdán, figuras esenciales en la historia cívica poblana, al proveer la organización, la voz colectiva y la defensa de causas sociales.

¿Qué temas se abordaron en el Parlamento “La Huella de los Hermanos Serdán”?

Durante el evento, los distintos jóvenes presentaron sus propuestas legislativas inspiradas en los retos actuales del estado:

Bancada Blanca: Infraestructura hídrica como base para la calidad de vida

Bancada Morada: Adición de la fracción X al artículo 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado

Bancada Rosa: Ley para la protección digital de las mujeres del Estado de Puebla

Bancada Café: Programas laborales y de formación para la reinserción de personas privadas de la libertad y la derogación del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Puebla

La legisladora celebró la profundidad y pertinencia de cada propuesta, asegurando que representan la voz y perspectiva de una generación que exige ser parte de las decisiones públicas.

Con este ejercicio, el Congreso del Estado y la diputada Norma Pimentel refrendaron su compromiso con la construcción de espacios donde las juventudes sean protagonistas de la vida democrática.