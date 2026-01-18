La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Pimentel, en coordinación con el Club Rotario de Lomas de Angelópolis, visitó la comunidad de Xaltiangis, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, para dar inicio a la jornada social “Abrigando a un Amigo”.

Esta jornada tiene como objetivo brindar atención médica integral y apoyos sociales a las familias de la región, a fin de mejorar su calidad de vida mediante servicios de salud y acciones de bienestar comunitario.

Jornada “Abrigando a un Amigo” encabezada por Norma Pimentel

Durante esta jornada se ofrecieron servicios médicos, odontológicos y oftalmológicos, así como asesoría jurídica e inscripción a diversos Programas del Bienestar.

Entre los programas implementados destacan:

Abrigando a un Amigo, con la entrega de 520 cobertores.

Celebración Navideña, donde se repartieron 300 aguinaldos, 20 piñatas, además de dulces y juguetes para niñas y niños.

Ayuda Humanitaria, que incluyó la entrega de 240 despensas, la donación de cuatro tinacos con capacidad de 1,100 litros, así como ropa para mujeres, hombres y niños.

Asimismo, se llevó a cabo el programa Bienvenida Digna, mediante la entrega de canastillas para recién nacidos, y el eje de Salud, con más de 200 consultas médicas, entrega de medicamentos básicos, intervenciones quirúrgicas y análisis clínicos.

Norma Pimentel arranca jornada “Abrigando a un Amigo” en Izúcar de Matamoros. (Cortesía)

En materia de asesoría jurídica, se brindó apoyo para la corrección de actas de nacimiento y títulos de propiedad. De igual forma, se realizaron gestiones ante el DIF, ofreciendo atención a personas con discapacidad y temas relacionados con la infancia, además del trámite de Credenciales del Bienestar.

La jornada contó con la participación del diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOPO), Pável Gaspar Ramírez, quien se sumó a las acciones de apoyo comunitario.

Finalmente, Norma Pimentel reiteró su compromiso con las causas sociales y el bienestar de las comunidades más vulnerables, al destacar la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil y los representantes populares, bajo la premisa: “Dar de sí, antes de pensar en sí. Se beneficia más, el que mejor sirve”.