Norma Pimentel Méndez, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asistió a un foro especializado para combatir la trata de personas, donde reiteró su compromiso por impulsar políticas desde el Congreso de Puebla para fortalecer el marco legal y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar atención integral a las víctimas.

Norma Pimentel alerta sobre impunidad en casos de trata

Durante su participación, la diputada reconoció el trabajo de las instituciones encargadas de la persecución del delito; sin embargo, aseguró que se necesita identificar áreas de oportunidad para erradicar la trata de personas.

Asimismo, dio a conocer que más del 82% de casos de trata en Puebla están impunes; además, entre 2015 y 2022 solo se registraron 52 sentencias frente a 257 denuncias.

“Esta realidad no es un reproche, sino un llamado a trabajar juntas y juntos para que la justicia alcance a quienes lucran con la dignidad” Norma Pimentel, diputada del PVEM

Partido Verde propone iniciativas para combatir la trata de personas

Pimentel presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la investigación, protección de víctimas y a mejorar el trabajo entre instituciones:

Fortalecimiento de capacidades de investigación con mayor presupuesto, persecución digital e investigación con perspectiva de género

Protección a víctimas y testigos con protocolos de seguridad, anonimato y refugios

Diversificación de fuentes

Trabajo coordinado entre Fiscalía, tribunales, seguridad pública y comisiones de víctimas

Norma Pimentel señaló fallas en la aplicación de protocolos donde se ha dañado la:

Identificación temprana de víctimas

Perspectiva de género

La no revictimización

La asistencia integral

Investigación con enfoque transnacional

Por otra parte, la legisladora propuso fortalecer capacitaciones obligatorias, operatividad de fondos de apoyo y cooperación entre autoridades locales, federales e internacionales.

Asimismo, aseguró que, pese a las reformas aprobadas en junio de 2024, todavía existen tareas como:

Expandir reglamentos y protocolos que aseguren la colaboración entre instituciones

Mesas de trabajo permanentes entre el Ejecutivo, Fiscalía, Instituto Poblano de las Mujeres y organismos de derechos humanos

Dar voz a comisiones de derechos humanos

Establecer una articulación inmediata con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en cada carpeta iniciada

Garantizar presupuesto suficiente para ejecutar las obligaciones legales

Finalmente, Norma Pimentel aseguró que mantendrá un trabajo adecuado para garantizar la protección a mujeres, niñas y niños de Puebla.