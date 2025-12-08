Norma Pimentel Méndez, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asistió a un foro especializado para combatir la trata de personas, donde reiteró su compromiso por impulsar políticas desde el Congreso de Puebla para fortalecer el marco legal y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar atención integral a las víctimas.

Norma Pimentel alerta sobre impunidad en casos de trata

Durante su participación, la diputada reconoció el trabajo de las instituciones encargadas de la persecución del delito; sin embargo, aseguró que se necesita identificar áreas de oportunidad para erradicar la trata de personas.

Asimismo, dio a conocer que más del 82% de casos de trata en Puebla están impunes; además, entre 2015 y 2022 solo se registraron 52 sentencias frente a 257 denuncias.

“Esta realidad no es un reproche, sino un llamado a trabajar juntas y juntos para que la justicia alcance a quienes lucran con la dignidad”

Norma Pimentel, diputada del PVEM

Partido Verde propone iniciativas para combatir la trata de personas

Pimentel presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la investigación, protección de víctimas y a mejorar el trabajo entre instituciones:

  • Fortalecimiento de capacidades de investigación con mayor presupuesto, persecución digital e investigación con perspectiva de género
  • Protección a víctimas y testigos con protocolos de seguridad, anonimato y refugios
  • Diversificación de fuentes
  • Trabajo coordinado entre Fiscalía, tribunales, seguridad pública y comisiones de víctimas

Norma Pimentel señaló fallas en la aplicación de protocolos donde se ha dañado la:

  • Identificación temprana de víctimas
  • Perspectiva de género
  • La no revictimización
  • La asistencia integral
  • Investigación con enfoque transnacional

Por otra parte, la legisladora propuso fortalecer capacitaciones obligatorias, operatividad de fondos de apoyo y cooperación entre autoridades locales, federales e internacionales.

Asimismo, aseguró que, pese a las reformas aprobadas en junio de 2024, todavía existen tareas como:

  • Expandir reglamentos y protocolos que aseguren la colaboración entre instituciones
  • Mesas de trabajo permanentes entre el Ejecutivo, Fiscalía, Instituto Poblano de las Mujeres y organismos de derechos humanos
  • Dar voz a comisiones de derechos humanos
  • Establecer una articulación inmediata con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en cada carpeta iniciada
  • Garantizar presupuesto suficiente para ejecutar las obligaciones legales

Finalmente, Norma Pimentel aseguró que mantendrá un trabajo adecuado para garantizar la protección a mujeres, niñas y niños de Puebla.