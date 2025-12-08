Norma Pimentel Méndez, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asistió a un foro especializado para combatir la trata de personas, donde reiteró su compromiso por impulsar políticas desde el Congreso de Puebla para fortalecer el marco legal y mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar atención integral a las víctimas.
Norma Pimentel alerta sobre impunidad en casos de trata
Durante su participación, la diputada reconoció el trabajo de las instituciones encargadas de la persecución del delito; sin embargo, aseguró que se necesita identificar áreas de oportunidad para erradicar la trata de personas.
Asimismo, dio a conocer que más del 82% de casos de trata en Puebla están impunes; además, entre 2015 y 2022 solo se registraron 52 sentencias frente a 257 denuncias.
“Esta realidad no es un reproche, sino un llamado a trabajar juntas y juntos para que la justicia alcance a quienes lucran con la dignidad”Norma Pimentel, diputada del PVEM
Partido Verde propone iniciativas para combatir la trata de personas
Pimentel presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la investigación, protección de víctimas y a mejorar el trabajo entre instituciones:
- Fortalecimiento de capacidades de investigación con mayor presupuesto, persecución digital e investigación con perspectiva de género
- Protección a víctimas y testigos con protocolos de seguridad, anonimato y refugios
- Diversificación de fuentes
- Trabajo coordinado entre Fiscalía, tribunales, seguridad pública y comisiones de víctimas
Norma Pimentel señaló fallas en la aplicación de protocolos donde se ha dañado la:
- Identificación temprana de víctimas
- Perspectiva de género
- La no revictimización
- La asistencia integral
- Investigación con enfoque transnacional
Por otra parte, la legisladora propuso fortalecer capacitaciones obligatorias, operatividad de fondos de apoyo y cooperación entre autoridades locales, federales e internacionales.
Asimismo, aseguró que, pese a las reformas aprobadas en junio de 2024, todavía existen tareas como:
- Expandir reglamentos y protocolos que aseguren la colaboración entre instituciones
- Mesas de trabajo permanentes entre el Ejecutivo, Fiscalía, Instituto Poblano de las Mujeres y organismos de derechos humanos
- Dar voz a comisiones de derechos humanos
- Establecer una articulación inmediata con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en cada carpeta iniciada
- Garantizar presupuesto suficiente para ejecutar las obligaciones legales
Finalmente, Norma Pimentel aseguró que mantendrá un trabajo adecuado para garantizar la protección a mujeres, niñas y niños de Puebla.