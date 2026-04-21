Con el objetivo de quitar prejuicios y fortalecer la salud, la diputada local Norma Pimentel realizó una jornada de dignidad menstrual en Zacatipan.

En el municipio de Cuetzalan se llevó a cabo un taller de elaboración de toallas sanitarias ecológicas para mujeres, niñas y adolescentes.

Norma Pimentel combate desigualdad menstrual en Puebla

La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Club Rotario Lomas de Angelópolis, organización que ha trabajado de la mano con la diputada para impulsar alternativas sustentables para facilitar el acceso a insumos básicos en comunidades rurales, donde se tiene una escasez de ellos.

Mujeres y niñas de Zacatipan aprendieron a fabricar toallas sanitarias con material accesible con el objetivo de ofrecer una alternativa sustentable ante la falta de acceso a productos de higiene menstrual.

Jornada de dignidad menstrual fortalece salud femenina en Cuetzalan (cortesía)

Asimismo, se realizó una charla sobre la concientización de la menstruación para quitar tabúes y fomentar la educación en salud menstrual. Durante su mensaje, la legisladora aseguró que este tipo de acciones son indispensables para reducir la desigualdad e impulsar espacios dignos para las personas menstruantes.

Norma Pimentel reafirma su compromiso de impulsar acciones que cierren la brecha de desigualdad que se tiene en temas de salud en Puebla, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y dar una salud menstrual digna.