Desde el Congreso de Puebla, la diputada Norma Pimentel, junto al coordinador del PVEM en el estado, Jimmy Natale, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el objetivo de elevar el nivel del Poder Legislativo y erradicar prácticas de improvisación legislativa.

Congreso de Puebla analiza iniciativa para fortalecer investigación legislativa

La iniciativa presentada por la bancada verde del Congreso de Puebla busca generar un cambio a la hora que se elaboran las leyes y se construyen las decisiones públicas, poniendo como base fundamental la evidencia.

Asimismo, se propone la creación de una Red de Investigadoras e Investigadores que se encargue de vincular a especialistas, académicos y centros de estudio al Congreso para incorporar conocimientos científicos y análisis detallados en la elaboración de leyes e iniciativas.

Por otra parte, la iniciativa busca fortalecer con mayores capacidades para incidir estratégicamente en la evaluación de políticas públicas, el análisis presupuestal y la innovación normativa al Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”.

Congreso de Puebla analiza reforma para fortalecer investigación legislativa
Congreso de Puebla analiza reforma para fortalecer investigación legislativa (cortesía)

Con esta iniciativa, el PVEM busca evitar la reproducción de modelos legislativos ajenos a la realidad actual, práctica que ha provocado la generación de leyes poco funcionales y que no se adaptan a las necesidades de las y los poblanos.

Esta iniciativa marca un antes y un después, apostando por un modelo técnico. Norma Pimentel y Jimmy Natale buscan sentar las bases de un congreso más profesional y capacitado para ejercer el trabajo legislativo con mayor precisión y que garantice la elaboración de soluciones sostenibles y que beneficien a las y los ciudadanos.