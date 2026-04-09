Desde el Congreso de Puebla, la diputada Norma Pimentel, junto al coordinador del PVEM en el estado, Jimmy Natale, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el objetivo de elevar el nivel del Poder Legislativo y erradicar prácticas de improvisación legislativa.

Congreso de Puebla analiza iniciativa para fortalecer investigación legislativa

La iniciativa presentada por la bancada verde del Congreso de Puebla busca generar un cambio a la hora que se elaboran las leyes y se construyen las decisiones públicas, poniendo como base fundamental la evidencia.

Asimismo, se propone la creación de una Red de Investigadoras e Investigadores que se encargue de vincular a especialistas, académicos y centros de estudio al Congreso para incorporar conocimientos científicos y análisis detallados en la elaboración de leyes e iniciativas.

Por otra parte, la iniciativa busca fortalecer con mayores capacidades para incidir estratégicamente en la evaluación de políticas públicas, el análisis presupuestal y la innovación normativa al Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”.

Congreso de Puebla analiza reforma para fortalecer investigación legislativa (cortesía)

Con esta iniciativa, el PVEM busca evitar la reproducción de modelos legislativos ajenos a la realidad actual, práctica que ha provocado la generación de leyes poco funcionales y que no se adaptan a las necesidades de las y los poblanos.

Esta iniciativa marca un antes y un después, apostando por un modelo técnico. Norma Pimentel y Jimmy Natale buscan sentar las bases de un congreso más profesional y capacitado para ejercer el trabajo legislativo con mayor precisión y que garantice la elaboración de soluciones sostenibles y que beneficien a las y los ciudadanos.