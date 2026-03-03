La diputada Norma Pimentel encabezó la tercera edición de la Cátedra Hermila Galindo, en la Universidad IEU, Puebla, con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública.

Cátedra Hermila Galindo impulsa el liderazgo de las mujeres

La Cátedra Hermila Galindo se ha convertido en un punto de encuentro entre liderazgos femeninos de distintos ámbitos, donde se unen la experiencia legislativa, la defensa de los derechos humanos y la formación universitaria para fortalecer la agenda de igualdad sustantiva en Puebla.

Este espacio está inspirado en la figura de Hermila Galindo, quien es una mujer referente en la lucha por el voto femenino y la participación política de las mujeres en México. La Cátedra busca trasladar ese legado a los retos actuales como la representación efectiva, combate a la violencia de género y acceso real a espacios de toma de decisiones.

Durante su mensaje, la legisladora destacó que estos encuentros no solo propician el diálogo, sino que permiten tejer redes de apoyo y generar condiciones para que más mujeres accedan y se mantengan en cargos de liderazgo.

María de Lourdes Montaño Moyano “Luly Montaño”, rectora de la Universidad IEU, señaló que la educación es el motor del desarrollo personal y colectivo, al abrir oportunidades y construir trayectorias con impacto social.

“Sin lugar a duda, un motor increíble en mi vida ha sido la educación. Por más de 25 años he participado en el ámbito educativo y ha forjado una parte muy importante de mi vida. La educación abre puertas, abre fronteras y construye legado” Luly Montaño, rectora de la Universidad IEU

Por su parte, Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, enfatizó que la defensa de los derechos debe ejercerse sin distinciones y con responsabilidad ética, recordando el carácter universal de su mandato institucional.

Cátedra Hermila Galindo se consolida como espacio de formación e incidencia política para mujeres. (cortesía)

Mientras que la diputada local Gaby Chumacero visibilizó los retos que enfrentan jóvenes por su orientación sexual o identidad de género, al señalar que la discriminación y el acoso persisten en entornos escolares y digitales.

Finalmente, Aranzasú Abad Bazán, coordinadora de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía, sostuvo que el desafío actual no se limita a ocupar espacios públicos, sino a transformarlos desde la acción cotidiana.

Con esta tercera edición, la Cátedra Hermilia Galindo se consolida como un espacio estratégico que articula academia, organismos autónomos y Poder Legislativo, con el único propósito de impulsar una agenda centrada en educación, igualdad sustantiva y defensa de los derechos humanos en Puebla.