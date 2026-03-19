La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Norma Pimentel, encabezó la cuarta edición de la Cátedra Hermila Galindo, espacio que busca cerrar brechas a través del diálogo, la formación y la construcción de propuestas con impacto social, al mismo tiempo que se impulsa la participación de mujeres.

Norma Pimentel fortalece agenda pública incluyente en Puebla

Durante el evento realizado en la Universidad Alva Edison, mujeres compartieron sus experiencias sobre los retos a los que se enfrentan al asumir espacios de poder; además, expusieron las estrategias que se realizan para consolidar una participación más equitativa.

Cátedra Hermila Galindo buscan cerrar brechas de género y fortalecer la participación de mujeres (cortesía)

El espacio lleva el nombre de Hermila Galindo, quien fue una mujer sumamente importante en la historia de México, pues es una pionera en la defensa de los derechos políticos y educativos de las mujeres.

Durante la cuarta edición de la Cátedra Hermila Galindo participaron mujeres como Mónica Prida Coppe, Edurne Ochoa, Silvia Tanús y María Fernanda Morales, quienes coincidieron en que se necesita generar redes de apoyo, con el objetivo de visibilizar liderazgos femeninos.

Cátedra Hermila Galindo buscan cerrar brechas de género y fortalecer la participación de mujeres (cortesía)

Norma Pimentel estuvo acompañada por el rector de la universidad, Jorge León Vázquez, donde señaló que estos espacios permiten mantener un diálogo a base de experiencias para nutrir el trabajo legislativo y consolidar una agenda pública más incluyente.

La Cátedra Hermila Galindo se ha convertido en un punto de encuentro entre mujeres para construir redes, compartir realidades y generar propuestas para ampliar derechos y oportunidades para las mujeres. Este espacio busca posicionarse como un referente en Puebla para generar un cambio social.