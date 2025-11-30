Norma Pimentel, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), urgió a reconocer y atender la deuda histórica que el país mantiene con las mujeres que crían en solitario y con las infancias que crecen sin recibir apoyo económico ni afectivo de sus padres.

Norma Pimentel exhorta a fortalecer el respaldo a madres autónomas e infancias

De acuerdo con la legisladora, más de 4 millones 180 mil padres no viven con sus hijas e hijos ni participan en su crianza, lo que ha dado origen a 4.18 millones de hogares encabezados exclusivamente por mujeres.

Son ellas quienes, además de proveer, cuidan, educan, protegen y trabajan en condiciones de precariedad para sobrevivir. Norma Pimentel

Norma Pimentel señaló que la desigualdad es evidente en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres mexicanas dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres destinan solo 15.9 horas. Una brecha que, dijo, evidencia un sistema que descansa sobre el esfuerzo invisible de las mujeres.

La problemática se profundiza con datos del INEGI: solo en 4 de cada 10 divorcios se asigna pensión alimenticia para hijas e hijos. Sin embargo, su cumplimiento es incierto; según el IMCO, solo 2 de cada 10 mujeres consideran confiable el pago que reciben, lo que revela que las pensiones no llegan a tiempo o son insuficientes.

Además, la diputada destacó que 7 de cada 10 familias no reciben pensión alimenticia. A ello se suma que el 90% de las solicitudes corresponde a menores de edad, pero aun así el acceso a la justicia sigue siendo limitado: el 70% de las madres abandona los procesos debido a los costos, la complejidad, los tiempos y, sobre todo, la falta de sensibilidad de las autoridades judiciales.

Norma Pimentel reconoce avances con la Ley Sabina, pero advierte rezagos

Norma Pimentel Méndez reconoció los avances derivados de la Ley Sabina, publicada en 2023, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y estableció nuevas restricciones para quienes incumplen. Recordó que la Suprema Corte ya validó estas medidas, aunque advirtió que aún falta mucho por hacer.

Mientras su aplicación siga siendo desigual y mientras los estados no armonicen su legislación, el mensaje es claro: la impunidad sigue teniendo domicilio. Y Puebla no puede ser uno de ellos. Norma Pimentel

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de impulsar reformas que garanticen los derechos de las infancias y fortalezcan los mecanismos para que las madres autónomas dejen de enfrentar solas un problema que, insistió, debe asumirse como un asunto de justicia social y de derechos humanos.