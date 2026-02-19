El municipio de Cuautlancingo se incorporó formalmente a la red estatal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), convirtiéndose en la demarcación número 61 en activar este mecanismo de protección en Puebla.

Este avance institucional fue impulsado por la diputada Norma Pimentel, quien contribuye a la coordinación para fortalecer la seguridad de las mujeres en situación de violencia.

Cuautlancingo activa UDAIM tras gestión de Norma Pimentel

La toma de protesta del equipo especializado se realizó en el CIS municipal, donde se nombró a Ana Gabriela Daniel Palma como titular de la unidad. El evento fue encabezado por Abigail Melo, directora estatal de UDAIM, junto a autoridades locales.

Actualmente, 50 municipios de Puebla cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM). Sin embargo, solo cerca de 30 operaban formalmente una unidad UDAIM, lo que destaca la importancia de esta nueva apertura impulsada por Norma Pimentel.

La Dirección estatal detalló que estas unidades son pieza clave para la justicia, ya que durante el último año han logrado:

Brindar cientos de asesorías jurídicas y acompañamientos.

Intervenir como primer respondiente en casos de violencia familiar.

Tramitar órdenes de protección judicializadas para salvaguardar a mujeres e hijos.

La diputada Norma Pimentel subrayó que la protección efectiva requiere estructura, presupuesto y, sobre todo, voluntad política para que la respuesta del Estado llegue directamente al territorio.

Con la integración de Cuautlancingo, Puebla avanza en la consolidación de una red que garantiza atención inmediata y cierra la brecha entre la denuncia y el acceso efectivo a la justicia.