La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Estela Pimentel, resaltó que el proyecto Pentahélice: Ciencia Ciudadana con perspectiva de género, desarrollado en San Lorenzo Almecatla, representa un modelo innovador de cómo el conocimiento científico puede surgir desde las comunidades y generar impactos sociales, productivos y ambientales reales.

La legisladora, quien preside la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso de Puebla y representa al distrito IX de Cuautlancingo, participó en la presentación de avances del proyecto realizada en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), donde subrayó que esta iniciativa coloca a las mujeres como protagonistas del desarrollo local.

Modelo Pentahélice fortalece desarrollo sostenible

Norma Pimentel enfatizó que el Pentahélice demuestra que la ciencia no debe limitarse a los espacios académicos, sino convertirse en una herramienta accesible para transformar las realidades de las comunidades rurales. Asimismo, destacó que el proyecto tiene más de tres años de trabajo conjunto con mujeres agricultoras, quienes han fortalecido sus capacidades productivas mediante el acompañamiento científico.

La legisladora señaló que junto con el diputado Jaime Aurioles, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se trabaja en una iniciativa para reconocer la ciencia ciudadana dentro del marco legal estatal, con el fin de asegurar recursos, respaldo institucional y la posibilidad de replicar este modelo en otras regiones.

El enfoque Pentahélice integra a la academia, el gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y a la ciudadanía, con el objetivo de atender problemáticas sociales y ambientales desde el territorio, promoviendo un desarrollo sostenible con perspectiva de género.

Norma Estela Pimentel destacó el proyecto Pentahélice como un modelo de ciencia ciudadana con perspectiva de género (Cortesía)

Durante el evento, Verónica Reyes Soria, directora de la Facultad de Biotecnología de la UPAEP, explicó que investigadoras e investigadores capacitan a mujeres agricultoras en técnicas biotecnológicas para el cultivo orgánico de hortalizas libres de plaguicidas, lo que impacta positivamente en la salud y la calidad de los alimentos.

Por su parte, la secretaria de Industria y Comercio estatal, Mónica Barrientos Sánchez, destacó que el proyecto abre oportunidades para la organización en cooperativas y la comercialización de productos agrícolas, mientras que representantes del sector empresarial presentaron herramientas digitales para fortalecer la ciencia abierta y la productividad.

Autoridades municipales y comunitarias coincidieron en que Pentahélice consolida a San Lorenzo Almecatla como un referente en ciencia ciudadana, sustentabilidad y liderazgo femenino en Puebla.