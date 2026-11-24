El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, anunció la puesta en marcha de 10 nuevos consultorios en municipios de Puebla, donde la derechohabiencia puede recibir atención médica gratuita y sin necesidad de cita. Los espacios cuentan con personal médico, equipo de exploración, material para curaciones y medicamentos del cuadro básico.

La apertura forma parte de la estrategia del Instituto para ampliar los servicios de primer nivel y avanzar en la meta de concluir 200 consultorios en todo el país durante 2026, con el propósito de acercar la atención médica a más comunidades.

ISSSTE instala 10 consultorios en municipios de Puebla

Los nuevos espacios se encuentran distribuidos en cinco regiones del estado: Sierra Norte, Mixteca, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra. Los municipios donde ya operan son:

Pantepec, en la Sierra Norte.

Tepango de Rodríguez, en la Sierra Norte.

Tecomatlán, en la Mixteca.

Ayotoxco de Guerrero, en la Sierra Nororiental.

Tehuitzingo, en la Mixteca.

Zoquitlán, en la región de Tehuacán y Sierra Negra.

Eloxochitlán, en la región de Tehuacán y Sierra Negra.

Santa Inés Ahuatempan, en la Mixteca.

San Jerónimo Xayacatlán, en la Mixteca.

Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte.

Martí Batres explicó que los consultorios disponen de mesas de exploración, negatoscopios para revisar radiografías, equipo de diagnóstico e instrumentos para curaciones. Estos recursos permiten atender padecimientos comunes, como dolor de cabeza, garganta o muscular, además de realizar mediciones de glucosa y presión arterial.

Asimismo, cada unidad cuenta con más de 90 claves de medicamentos para atender enfermedades agudas y dar seguimiento a padecimientos crónico-degenerativos no contagiosos. Los fármacos del cuadro básico se entregan gratuitamente a las personas derechohabientes que los requieren.

ISSSTE avanza hacia la instalación de 200 consultorios en 2026

La puesta en marcha de estos espacios forma parte de la participación del ISSSTE en el Servicio Universal de Salud, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de esta estrategia, el Instituto aportará 500 consultorios, de los cuales alrededor de 150 ya se han instalado en distintas entidades.

Entre los estados donde se han habilitado estas unidades se encuentran Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero y Chiapas.

El organismo prevé concluir la construcción de 200 consultorios al cierre de 2026, con lo que busca ampliar la cobertura de atención médica de primer nivel para su derechohabiencia.