La ahora conocida como Lady Gasolina ya amenazó con demandar por difamación tras viralizarse su caso y huida de una estación de gas en Puebla.

Lady Gasolina apareció en redes sociales para aclarar que ya liquidó la cuenta por el combustible que no pagó en una estación de servicio de Puebla.

Amenaza Lady Gasolina con demandar por difamación tras viralizarse su caso

Mediante una publicación, Lady Gasolina amenazó con demandar por difamación tras viralizarse su caso en redes.

Lady Gasolina aceptó su “error” y aseguró que ya cubrió en su totalidad el dinero de la gasolina que no pagó y corrigió, no habría sido un tanque completo.

“A todos los que están insultando, compartiendo el video y difamando en redes: sí, se cometió un error, se cargaron solo $750 de gasolina (No fue un tanque completo, solo esa cantidad). Pero el error, ya está pagado al 100%.” Lady Gasolina

Incluso Lady Gasolina compartió una captura con el ticket donde realizó el pago por la gasolina, que correspondería a la estación de la que se denunció, habría huido.

Lady Gasolina amenaza con demandar por difamación tras viralizarse su caso (Especial)

De igual forma, Lady Gasolina explicó que no hay ningún reporte, video o suceso relacionado con su vehículo en otros lugar de carga de combustible, como se señala en redes sociales.

Y aseguró que los que la señalan en redes solo están difamándola, por lo que hizo un llamado para detener todos los ataques en su contra.

En su mensaje, Lady Gasolina mencionó cuáles eran las consecuencias legales de difundir información falsa sobre alguien.

Lady Gasolina amenaza con demandar por difamación tras viralizarse su caso (Especial)

Lady Gasolina es señalada de haber huido en más de una gasolinera de Puebla

Fue el pasado 6 de abril que el caso de Lady Gasolina se viralizó en redes sociales debido al video que asegura, captó su error.

En la estación de servicio MOBIL, frente a la Serviplaza Momoxpan en Puebla, Lady Gasolina acudió a cargar gasolina de un Volkswagen Bora.

No obstante, luego de que el trabajador de la gasolinería retirara la manguera del vehículo, la mujer huyo del lugar sin pagar por el servicio que solicitó, tal como confirmó.

De acuerdo con algunos reportes, Lady Gasolina ya había actuado de esa forma en otras gasolineras de Puebla.