Belinda fue captada celebrando su cumpleaños con José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla en Disneyland.

Un video filtrado en redes sociales, se puede observar a Belinda disfrutando de un día lleno de diversión con José Luis García Parra.

Belinda celebra su cumpleaños con José Luis García Parra en Disneyland

Este 15 de agosto, Belinda esta celebrando su cumpleaños número 36 en Disneyland bien acompañada.

Se difundió un video en redes sociales donde se ve a Belinda junto a José Luis García Parra en medio de los personajes de Disney como Mickey Mouse y Minnie.

La aparición de Belinda y José Luis García Parra en Disneyland han revivido los rumores sobre una posible relación sentimental.

Belinda lució emocionada en este día especial, y para la ocasión, la cantante se olvido del glamour luciendo un conjunto de camisa blanca y pantalón negro.

Mientras que José Luis García Parra opto por una playera negra y pantalón gris.

José Luis García comunico en sus redes sociales que solicitó permiso para ausentarse del Gabinete de Puebla sin goce de sueldo por un viaje personal.

“Respecto a mi viaje personal, solicite formalmente licencia sin goce de sueldo” explicó José Luis García Parra.

Los rumores de un romance entre Belinda y José Luis García Parra comenzaron cuando se les vio juntos en un evento político en Puebla.

Posterior, medios aseguran que la pareja fue a una supuesta boda en Oaxaca.

Christian Nodal llevó a Belinda a celebrar su cumpleaños en Disneyland

¿Coincidencia? La nueva foto de Belinda con José Luis García Parra en Disneyland despertó el interés de sus seguidores por una razón.

Belinda y Christian Nodal- de 26 años de edad- visitaron Disneyland juntos cuando eran novios en 2020.

Christian Nidal sorprendió a Belinda con un romántico regalo de cumpleaños al famoso parque de diversiones.

Se les vio disfrutando de varias atracciones y mostrando su afecto en el parque.

La visita fue ampliamente compartida en redes sociales por ambos artistas, generando gran atención mediática.