Como parte de las acciones de atención y seguimiento impulsadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, el secretario de Salud estatal, Joaquín Espidio Camarillo, realizó una visita al municipio de Huauchinango para constatar el estado de salud de los menores que fueron hospitalizados recientemente, por presunto caso de fentanilo en unos tamales.

Durante la visita, el funcionario sostuvo un encuentro directo con madres y padres de familia para verificar la evolución médica de los menores y reiterar el respaldo del gobierno estatal.

Alejandro Armenta mantiene acompañamiento a familias a través del DIF

El titular de Salud de Puebla estuvo acompañado por delegados del Sistema DIF y de Gobernación en la microrregión, como parte de la estrategia institucional para garantizar atención médica y apoyo integral a las familias.

Secretaría de Salud de Puebla supervisa estado de menores hospitalizados en Huauchinango (cortesía)

Durante el diálogo con las familias, se dio a conocer que los menores no presentan actualmente ningún tipo de malestar, por lo que se mantiene vigilancia para asegurar su recuperación. El DIF estatal continuará brindando acompañamiento a las familias, ofreciendo respaldo emocional y social.

Finalmente, el secretario de Salud subrayó que la instrucción del gobernador es actuar con prontitud y cercanía ante cualquier situación que involucre la salud de las y los poblanos, reforzando la coordinación entre dependencias para garantizar tranquilidad y bienestar en la región.