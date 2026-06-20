El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), encabezado por la directora del IMACP, Anel Nochebuena Escobar, preparó una programación especial para celebrar el Día del Padre con actividades culturales y artísticas para toda la familia.

La agenda contempla conciertos, el Festival de la Música y una nueva edición de la Noche de Museos, con eventos gratuitos en distintos espacios de la capital poblana.

Pepe Chedraui impulsa el Festival de la Música, Noche de Museos y Banda Sinfónica

El sábado las actividades iniciarán con un concierto de marimba del Proyecto Palo Rosa a las 15:00 horas en el Nodo Cultural de LEACT Huexotitla. Más tarde, el Museo Amparo presentará el ciclo de cine francés “Miradas Diversas” con la proyección de la película Marinette.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, y la directora del IMACP, Anel Nochebuena Escobar, impulsan además el Festival de la Música, que tendrá actividades en el Parque del Carmen y en el Teatro de la Ciudad.

En el Parque del Carmen se presentarán Pepe el Toro y los Incendios, Rick Rock & Mistery Box y Funky Grapes, mientras que en el Teatro de la Ciudad participarán Joan Page, Laguna Mün y Plutonio de Alto Grado.

Como parte de las actividades del fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, llevará a cabo una nueva edición de la Noche de Museos con la participación de 33 recintos culturales.

En el Patio del Palacio Municipal estará disponible la exposición “90 minutos. La pasión del fútbol”, una muestra que reúne obras de los escultores Rodrigo de la Sierra, Fernando Andriacci y Sebastián.

Asimismo, la Galería de Arte del Palacio Municipal alberga la exposición “Viajando con Timoteo. El mundo como escenario”.

El domingo, las actividades comenzarán con el Gran Concierto para Peques y no tan Peques, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, que combinará música, teatro y circo para el disfrute de toda la familia.

Además, el Festival de la Música continuará en el Parque de Analco con las presentaciones de Koyote Kumbe, AHAB, Malportadas, Son Guaraná, Holy Sin y Eight Street.

La Capilla del Arte UDLAP también ofrecerá un maratón musical con Sandy Castro Celis y Pacontrabajo Rubín, Intervención Áurea y Luisana.

Para cerrar las actividades, el Palacio Municipal recibirá a Latitudes en un concierto programado para las 18:00 horas.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, reiteró la invitación para disfrutar de las actividades culturales que forman parte de Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 y celebrar el Día del Padre en familia.