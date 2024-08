El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de Jalisco, publicó desde el pasado miércoles 7 de agosto la lista de admitidos 2024 para el siguiente ciclo escolar.

El dictamen de admisión donde se incluyen los folios de todos los alumnos que sí fueron aceptados, se emitió en la página web oficial de la institución educativa del estado.

Si hasta el momento no has revisado los resultados y no sabes cómo hacerlo, acá te explicamos paso a paso como debes consultar la lista de admitidos 2024 al Cecyte Jalisco.

Cecyte Jalisco (Especial)

¿Cómo consultar la lista de admitidos 2024 al Cecyte Jalisco?

De cara al arranque del ciclo escolar 2024-2025, el Cecyte Jalisco publicó desde el miércoles 7 de agosto, las listas de admitidos en sus distintos planteles en el estado.

En su página web, la institución educativa compartió las listas de los folios de todos los alumnos que fueron aceptados para ingresar durante el siguiente ciclo escolar.

En caso de que no hayas revisado los resultados de los estudiantes que presentaron su documentación y su evaluación y fueron admitidos, solo sigue 4 sencillos pasos:

Ingresa a la página web oficial del CECyTE Jalisco a la que puedes acceder dando clic en este enlace Una vez en el portal, busca el banner en el que se incluye la leyenda “dictamen de admisión”, que se ubica en la página principal Al acceder a dicho enlace, se desplegarán los diferentes listados de admisión 2024 Selecciona el listado correspondiente, ya se dea Bachillerato de Altas Capacidades Intelectuales o el de Bachillerato Tecnológico Virtual Introduce tu folio que se te asignó durante el proceso de inscripción

Cabe destacar que en las listas de admisión 2024, no se incluyen los nombres de los estudiantes, por lo cual es fundamental que cuentes con el folio que se te entregó.

¿Cómo me inscribo al Cecyte Jalisco?

Si fuiste uno de los alumnos que fueron admitidos para ingresar al Cecyte Jalisco en el ciclo escolar 2024-2025, lo que sigue es que lleves a cabo el proceso de inscripción.

De acuerdo a lo informado por la institución educativa de nivel medio superior, el proceso para inscribirse dará inicio el próximo 12 de agosto y terminará el 6 de septiembre.

Aunado a lo anterior, todos aquellos alumnos cuyos folios sí aparecieron en las listas de admisión 2024, deberán asistir al curso de inducción que se realizará del 12 al 16 de agosto.

Si no sabes en dónde se van a realizar los cursos y el proceso de inscripción, no te preocupes, pues la sede de estos será el plantel al que te postulaste y fuiste aceptado.