Puebla vivió una noche de fiesta con la victoria de Gaby “La Bonita” Sánchez, quien se impuso a la argentina Tamara Demarco para conquistar el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate, de alto nivel, consolidó a Puebla como “Tierra de Campeones”, en un evento que reunió a cientos de familias en un ambiente familiar, deportivo y festivo.

Puebla celebra título mundial de “La Bonita” Sánchez

El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó a la boxeadora poblana y previo a la pelea convivió con asistentes que se dieron cita para apoyar a la campeona.

Durante el evento, destacó que Gaby Sánchez es un ejemplo de superación, disciplina y perseverancia, lo que la convierte en inspiración para nuevas generaciones.

En las inmediaciones del Auditorio GNP Seguros se vivió una auténtica verbena popular, con música, antojitos y actividades recreativas, donde la afición celebró el triunfo de la pugilista.

Puebla celebra: Gaby Sánchez es campeona mundial de boxeo. (Cortesía)

Afición reconoce impulso al deporte en Puebla

Asistentes provenientes de distintos municipios coincidieron en la importancia de promover este tipo de eventos, ya que fomentan la motivación en niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer la convivencia familiar.

Integrantes de programas deportivos y aficionados destacaron que el impulso al deporte en la entidad permite generar oportunidades y fortalecer el talento local.

Asimismo, reconocieron el respaldo de las autoridades estatales, al considerar que el deporte es una herramienta clave para el desarrollo social.

La victoria de Gaby “La Bonita” Sánchez refleja el impulso del Gobierno estatal por promover el deporte y consolidar espacios que fortalezcan a nuevas generaciones de atletas, reafirmando a Puebla como semillero de campeones.