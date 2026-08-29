El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, invitó a disfrutar el fin de semana en Puebla Capital y las actividades programadas por el Instituto Municipal de Arte y Cultura que dirige Anel Nochebuena.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura informó que comenzó la Segunda Cumbre Iberoamericana de Artesanías, Puebla Capital 2026, con más de 100 artesanos de países como Cuba, Chile, Perú, Colombia, Ecuador , Paraguay y México.

La Segunda Cumbre Iberoamericana de Artesanías, Puebla Capital 2026 se llevará a cabo en el zócalo de la ciudad, donde habrá expoventa de artesanías, conferencias y espectáculos culturales. La Segunda Cumbre estará este sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, la entrada es libre.

Ballet, bazares y teatro en la Capital de Puebla

Además, el Nodo Cultural D’Los ofrece su taller de ballet para mayores de 18 años, en horario de 9 a 11 de la mañana, el cupo es limitado y hay cuota de recuperación.

A partir de las 2 de la tarde habrá un bazar en el Teatro de la Ciudad en el que habrán útiles escolares para este regreso a clases. Por la tarde se presenta la obra “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare, un clásico de la literatura en el Teatro de la Ciudad a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita.

Puebla Capital invita a disfrutar de artesanías y actividades culturales. (cortesía)

Puebla celebra el día del Gamer con música gratuita

Durante el domingo, para todos los apasionados a los videojuegos habrá un concierto por el Día del Gamer, con interpretaciones a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. La cita es a las 12 del día en el Teatro de la Ciudad, la entrada es libre.

Además, el presidente municipal, invitó a visitar las exposiciones “Reflejos del corazón” y “Universos de México” en la Galería del Palacio y en el Lobby del Teatro de la Ciudad. La entrada es gratuita.