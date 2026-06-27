Este sábado 27 de junio, una pipa de gas LP explotó en la carretera Texcoco-Calpulalpan tras volcarse a la altura del kilómetro 31, en la comunidad de Santa Inés en el Estado de México.

Se ha confirmado la muerte de dos personas, siendo el chofer y su acompañante.

Además de una mujer lesionada que fue alcanzada con un artefacto a la hora de la explosión, siendo trasladada al hospital Guadalupe Victoria, del municipio de Texcoco.

Elementos de seguridad y rescate aún se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para las labores correspondientes y retirar los restos y la unidad, tras la explosión de la pipa de gas LP.

Cerrada la carretera federal México - Veracruz, en el límite de #Texcoco y #Tepetlaoxtoc por volcadura de pipa de gas que se incendió y alcanzó a dañar otro inmueble. 10:03 horas 27 de junio 2026. pic.twitter.com/6yjJSIH8hw — Reporteros en Movimiento (@reporterosenmov) June 27, 2026

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