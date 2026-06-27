Este sábado 27 de junio, una pipa de gas LP explotó en la carretera Texcoco-Calpulalpan tras volcarse a la altura del kilómetro 31, en la comunidad de Santa Inés en el Estado de México.
Se ha confirmado la muerte de dos personas, siendo el chofer y su acompañante.
Además de una mujer lesionada que fue alcanzada con un artefacto a la hora de la explosión, siendo trasladada al hospital Guadalupe Victoria, del municipio de Texcoco.
Elementos de seguridad y rescate aún se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para las labores correspondientes y retirar los restos y la unidad, tras la explosión de la pipa de gas LP.
Nota en desarrollo…