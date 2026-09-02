Arturo Asiel Rangel Flores, egresado de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, fue seleccionado para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, organizado por Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA).

A partir de su experiencia de investigación en el Laboratorio de Elucidación y Síntesis en Química Orgánica (LESQO) y de su trabajo de tesis sobre cáncer, desarrolló una propuesta enfocada en estudiar la respuesta celular ante condiciones de microgravedad y radiación en el contexto espacial.

Me siento muy orgulloso, pero más que orgulloso me siento muy agradecido por todo lo que me ha dado la universidad. Realmente es un orgullo decir que estudié en la BUAP, que pasé por aquí, que muchos jóvenes van a pasar también por aquí y que este logro pueda ser inspiración para que muchos otros logren cosas, incluso más grandes que esta. Arturo Asiel Rangel Flores, Egresado de la BUAP.

Egresado BUAP llevará propuesta científica al programa espacial de AEXA

AEXA es una empresa binacional multidisciplinaria enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías, con operaciones bajo el nombre de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales AEXA en México y AEXA Aerospace LLC en Estados Unidos.

El International Air and Space Program 2026 se realizará en el Space Center Houston de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). La experiencia tendrá una duración de cinco días, durante los cuales participantes de distintas partes del mundo formarán equipos para resolver problemáticas relacionadas con la exploración espacial.

En su 14ª edición, el programa contempla que el proyecto ganador tenga la oportunidad de ser enviado a la Estación Espacial Internacional (ISS) a bordo del módulo MISSE (Materials International Space Station Experiment).

Desde 2012, el IASP busca acercar la ciencia y la tecnología a jóvenes de México y otras partes del mundo. Entre los criterios de selección se encuentra que la propuesta pueda ser verificada en el espacio, además de que los participantes expliquen sus motivos para formar parte del programa.