El Coppel Moto Fest 2026 llegará a Puebla el próximo sábado 17 de octubre, con una jornada de exhibiciones de motocicletas, música y actividades para disfrutar en familia y con la comunidad motociclista. El evento comenzará a las 14:00 horas en la Plaza Cívica de la Victoria y tendrá acceso gratuito mediante registro previo.

El festival reunirá a aficionados de las dos ruedas y a personas interesadas en conocer más sobre este medio de transporte, con dinámicas y exhibiciones de distintas marcas, entre ellas Vento, Veloci, Bajaj, Carabela, KTM, Yamaha, American Piston, Yadea, BDS y TVS.

Coppel Moto Fest 2026 en Puebla: será gratuito el 17 de octubre (Cortesía)

¿Cómo registrarse gratis al Coppel Moto Fest 2026 en Puebla?

Las personas interesadas en asistir al Coppel Moto Fest 2026 deberán realizar un registro previo en la plataforma Boletia para obtener sus accesos gratuitos al evento.

El encuentro se realizará en la Plaza Cívica de la Victoria, en Puebla. Para aprovechar las actividades, se recomienda revisar la ruta con anticipación, llevar ropa y calzado cómodos e hidratarse durante el recorrido.

Los asistentes también podrán participar en distintas dinámicas y descubrir modelos de motocicletas de las marcas participantes. La organización invita a llegar con tiempo para aprovechar las actividades programadas.

Coppel Moto Fest 2026 en Puebla: será gratuito el 17 de octubre (Cortesía)

Puebla registra más de 20 mil nuevas altas de motocicletas

La llegada del festival ocurre en un contexto de mayor presencia de motocicletas en Puebla. De acuerdo con información presentada por el Congreso del Estado, durante el último bimestre de 2024 y principios de 2025 se registraron 20 mil nuevas altas de motocicletas en la entidad.

Este medio de transporte cumple distintas funciones para sus usuarios: puede ser una herramienta de trabajo para emprendedores y repartidores, una alternativa para los traslados cotidianos de empleados y estudiantes o una opción recreativa.

Además, Coppel reportó que, durante los últimos tres años, las mujeres representaron 29% de las compras de motocicletas en la empresa.

La compañía cuenta con más de 100 modelos de motocicletas de más de 10 marcas, disponibles en su sitio web y en tiendas Coppel, así como en nueve agencias de motos en Puebla.

Con el Coppel Moto Fest 2026, la empresa busca reunir a la comunidad motociclista y a las familias en una jornada de exhibición, música y actividades recreativas en la capital poblana.