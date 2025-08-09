Puebla, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, implementa leyes y programas para garantizar tranquilidad y orden a las familias, priorizando la protección de la población.

Problemas con motocicletas

Durante una visita a San Baltazar Campeche, Armenta atendió la petición de un ciudadano sobre robos cometidos con motocicletas. Recordó que el uso obligatorio de casco busca regular y controlar el manejo de estos vehículos.

Operativo ROMA y resultados

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que el 60 por ciento de los delitos se cometen con motos. Con el operativo ROMA han realizado casi trece mil acciones de revisión, trasladado mil seiscientas motos al depósito y aplicado más de dos mil infracciones por incumplimiento.

Confianza ciudadana

Jaret Martínez, del Sexto Regimiento Blindado, exhortó a la población a confiar en los operativos en diferentes municipios, los cuales tienen como único fin garantizar la seguridad de todos los poblanos.