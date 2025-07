Ante el incremento de accidentes de motocicleta, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de implementar una regulación en todo México y esto es lo que dijo.

Esto fue durante su conferencia mañanera de hoy martes 1 de julio, ante pregunta directa sobre el aumento de motocicletas, ya que incluso los servicios de Uber y DiDi ofrecen traslado en dicho transporte.

Y la mención de los accidentes de motocicleta, ante la cifra recién revelada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales derivan en traumatismos severos y la muerte.

Claudia Sheinbaum plantea posible regulación de motocicletas en todo México; esto fue lo que dijo

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema de las motocicletas y los problemas ya mencionados, por lo que adelantó que se trabaja en una posible regularización en todo México.

Y es que como explicó Claudia Sheinbaum, la normatividad del uso de las motocicletas es estatal, pero se trabaja con los estados para ver si se puede hacer una regularización a nivel nacional.

Aunque aclaró que no es una prohibición, sino establecer cuáles son las normas para usar la motocicleta, así como las multas que habría, en caso de que no se use de esta manera.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que la masificación de la motocicleta ha generado muchos problemas, como la atención de Traumatología y los casos que terminan siendo mortales.

Por lo que se estaría trabajando en una campaña con el subsecretario de Salud de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, sobre el debido uso de la motocicleta y la educación vial, aunque no dio más detalles.

IMSS advierte que accidentes de motocicleta son la tercera causa de muerte en México

Referente a la problemática que mencionó Claudia Sheinbaum, se abordó debido a que el IMSS dio a conocer que los accidentes de motocicleta son la tercera causa de muerte en México.

Y es que sólo en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, atienden hasta 140 heridos por un accidente de motocicleta al día, aunque no hay una cifra unificada a nivel nacional.

La lesión más frecuente es el traumatismo craneoencefálico, pero los lesionados por accidente de motocicleta también presentan fracturas en extremidades, así como heridas de complejidad que afectan los sistemas.

El IMSS reveló igualmente que la alta probabilidad de secuelas por un accidente de motocicleta, que generalmente son de largo plazo, además de que el 50% de los casos necesitan cirugía.

Acorde con otras cifras, en 5 años se vio un incremento considerable de muertes por accidentes de motocicleta, que pasó de 23 muertos en marzo de 2019 a 63 para diciembre de 2024.