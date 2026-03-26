La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se posicionó en el tercer lugar nacional entre instituciones públicas de educación superior en la obtención de recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) 2025.

De un total de 57 universidades, la BUAP superó a instituciones como las autónomas de Baja California, Nuevo León, del Estado de México y la Universidad Veracruzana. Los primeros lugares fueron para la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Sinaloa y la propia BUAP.

BUAP consolida nivel académico con 99 perfiles deseables Prodep

Un total de 99 profesores de tiempo completo de la BUAP obtuvieron el perfil deseable Prodep, reconocimiento otorgado a docentes que cumplen con altos estándares académicos.

A nivel nacional participaron 8 mil 383 académicos, de los cuales 7 mil 755 solicitudes fueron dictaminadas como favorables.

Este reconocimiento es otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a docentes que cumplen con:

Docencia

Producción académica

Tutoría

Dirección individualizada

Gestión académica

BUAP destaca por cuerpos académicos y alta aprobación nacional

La calidad académica de la BUAP también se refleja en sus grupos de investigación. En la evaluación del ejercicio fiscal 2025, registró 146 cuerpos académicos consolidados, lo que representa el 8.19% del total nacional.

Con esta cifra, la institución se ubica como la segunda universidad con más cuerpos académicos consolidados, solo por detrás de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con 150.

Además, la BUAP suma 66 cuerpos académicos en consolidación y 51 en formación, alcanzando un total de 263 grupos.

En cuanto a participación, la universidad presentó 461 solicitudes, de las cuales 452 fueron aprobadas, lo que equivale a una tasa de éxito del 98.05%, seis puntos porcentuales por encima de la media nacional.