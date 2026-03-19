La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió el primer informe de labores de Sergio Díaz Carranza, director del Complejo Regional Nororiental. Durante el acto, destacó que este campus se ha consolidado como un motor de desarrollo para las familias de la Sierra Nororiental de Puebla.

Lilia Cedillo subrayó que la descentralización educativa es una prioridad en su gestión.

Los alumnos de los complejos regionales nunca pierden el arraigo por su tierra, siempre van a estar cercanos a su familia y a su comunidad; de esta forma, contribuye al desarrollo económico, social y cultural de su región. Lilia Cedillo Ramírez, Rectora de la BUAP.

Sergio Díaz Carranza destaca logros académicos y crecimiento en infraestructura en la BUAP

En presencia de la Rectora, el director Sergio Díaz Carranza precisó que el complejo vive una etapa de fortalecimiento institucional. El campus se ha convertido en el referente universitario más importante de la zona gracias al incremento constante de su matrícula estudiantil y la mejora de sus instalaciones.

Un hito fundamental fue la obtención de la acreditación internacional para la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria en 2025. Este aval, otorgado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), garantiza la excelencia académica del programa.

El crecimiento del Complejo Regional Nororiental también se refleja en la diversificación de su oferta académica. Díaz Carranza informó que la Licenciatura en Medicina aumentó su matrícula de 90 a 228 estudiantes, respondiendo a la alta demanda de servicios de salud en la región.

Asimismo, se celebró la apertura de dos nuevos programas en el municipio de Zacapoaxtla: la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y el Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Ambos programas iniciaron con éxito, integrando a 80 alumnos en su primera generación.