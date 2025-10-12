Una tragedia sucedió el 12 de octubre, luego de que un bautizo en Huejotzingo, Puebla, resultó en 4 muertos por armas de fuego, así como varios heridos.

Según información preliminar, se trató de un ataque directo contra las 4 personas muertas en el bautizo a manos de un grupo criminal de un municipio vecino a Huejotzingo, Puebla.

Bautizo termina en 4 muertos y varios heridos en Huejotzingo, Puebla por presunto grupo criminal

La madrugada del 12 de octubre, autoridades de Huejotzingo, Puebla, recibieron reportes de una balacera en un bautizo en el municipio que dejó a 4 personas muertas y varios heridos.

Según la información dada, las personas responsables de los ataques con armas de fuego se encontraban merodeando la zona hasta que detonaron al aire para luego atacar a las 4 personas muertas.

Sin embargo, también se reportó que varios de los asistentes al bautizo en Huejotzingo, Puebla, fueron trasladados al Hospital Integral de San Martin Texmelucan para ser atendidos por heridas que resultaron del ataque.

Las personas muertas fueron identificadas como:

Juan Carlos ‘N’ de 39 años de edad

Edwin ‘N’ de 28 años de edad

Yaneli ‘N’ de 26 años de edad

Aylin ‘N’ de 25 años de edad

Bautizo en Huejotzingo, Puebla, termina en tragedia. (@CClemente7)

Las víctimas mortales se encontraba en la Calle Alameda, misma que había sido cerrada en Huejotzingo, Puebla, para la realización del bautizo.

Tragedia en bautizo de Huejotzingo, Puebla habría sido por grupos criminales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Huejotzingo y la Fiscalía General del Estado (FGE) han informado que tragedia en el bautizo de Huejotzingo, Puebla habría sido entre grupos criminales.

Los atacantes huyeron del lugar tras la balacera en una camioneta negra por la calle de San Luis Coyotzingo, mismo hecho que habría sido originado por grupos criminales.

Presuntamente, las cuatro personas muertas pertenecían a un grupo criminal en el municipio de Chiautzingo, cercano al de Coyotzingo en Puebla.

Asimismo, aunque aún no han sido detenidos los responsables de la balacera en el bautizo, se cree que también pertenecían a un grupo criminal ubicado en otro municipio de Puebla.