El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, en coordinación con el gobierno federal, mantiene operativos de emergencia para atender a las 30 mil personas afectadas por las fuertes lluvias en la Sierra Norte del estado. Hasta la fecha, se reportan 10 personas fallecidas y 8 desaparecidas, así como daños en 38 municipios.

Alejandro Armenta encabeza coordinación interinstitucional

El gobernador informó en un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se prioriza la atención de la población, el restablecimiento de la energía eléctrica y la apertura de las carreteras.

“Atender la emergencia, salvar vidas, abrir las calles y carreteras, así como rescatar a las personas que se encuentran en zonas inundadas, esa es la tarea” Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Armenta estuvo acompañado por el Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer; el General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, integrantes del gabinete estatal y autoridades municipales. Se han desplegado cinco equipos de respuesta en Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Zihuateutla, con 1,400 elementos de Defensa, Marina y Guardia Nacional, y se prevé que este domingo se sumen mil más.

Daños reportados en Puebla

Tras las fuertes lluvias, se registran siete puentes colapsados y ocho municipios sin energía eléctrica: Tlaxco, Zihuateutla, Pahuatlán, Naupan, Francisco Z. Mena, Tlaola, Xochitlán de Vicente Suárez y Tlacuilotepec. La Comisión Federal de Electricidad ya trabaja para restablecer el suministro, mientras se atienden 74 derrumbes con maquinaria pesada.

Gobierno de Puebla, Defensa y CFE trabajan para atender a las 30 mil personas afectadas (Cortesía)

Además, se establecieron albergues en Huauchinango y Xicotepec, con agua, alimentos y atención médica, mientras Defensa y Marina realizan rescates de familias atrapadas, incluyendo 12 personas en techos de la comunidad de Tlalcoyunga.

El gobierno estatal refuerza los trabajos con la participación de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Sistema Estatal DIF, Secretaría de Salud, Pemex y CFE. Se recuerda a la ciudadanía que el número 911 atiende solicitudes de apoyo y reportes de emergencias.

Gobierno de Puebla, Defensa y CFE trabajan para atender a las 30 mil personas afectadas (Cortesía)

Enrique Hernández, habitante de la colonia Ruiz Cortines en Huauchinango, reconoció la importancia de los albergues, donde las familias reciben agua, alimentos y atención médica, mientras continúan las labores de rescate y rehabilitación en la región.