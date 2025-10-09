El gobernador Alejandro Armenta informó que el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Centro Expositor, con el objetivo de impulsar la soberanía tecnológica y el desarrollo inclusivo, en línea con los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Tech Capital Summit 2025 se realiza por primera vez en Puebla con la colaboración del sector empresarial y la academia. Según el gobernador, el objetivo es consolidar a Puebla como la capital tecnológica del sur-sureste del país, a través del Polo de Desarrollo de Bienestar.

Además, destacó que los avances tecnológicos deben contribuir a compensar desigualdades mediante un modelo inclusivo de desarrollo que permita la distribución equitativa de la riqueza.

Alejandro Armenta impulsa a Puebla como epicentro tecnológico

Durante la rueda de prensa, que se llevó a cabo en la Casa de Representación del Gobierno de Puebla en Ciudad de México, se proyectó un mensaje de Celina Peña Guzmán, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, quien invitó a estudiantes y empresarios a sumarse al evento, un esfuerzo que une a gobierno, academia, industria y sociedad.

Por su parte, Héctor Guillermo Silva Galindo, subsecretario de Transformación Digital de la misma dependencia, señaló que se trata de un encuentro de gran impacto nacional e internacional, enfocado en incorporar la inteligencia artificial y sus últimas modalidades a estudiantes, empresarios y emprendedores.

El encuentro contará con la participación de más de 5 mil asistentes, entre empresarios y estudiantes, y 65 speakers nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como inteligencia artificial aplicada a la vida diaria, internet de las cosas, transformación digital y tecnologías emergentes.

Entre los ponentes destacan:

Wang Feng – Huawei: Intelligent, Transformation and Cluster Development

James Bennett – Ancore (USA): Beyond the Prompt Creative IA Workflows

Jorge del Castillo y Francisco Utrera Leiva – Expedia

Paola Gaspar – Banco Santander

Ricardo Rentería – Amazon Web Services

También participarán representantes de empresas de renombre internacional como L’Oréal, Google, Mercadolibre, AT&T México y Warrior Streaming México.