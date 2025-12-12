Autoridades federales y estatales detuvieron a un segundo presunto implicado en el ataque incendiario perpetrado en el bar “La Coss”, en Puebla, agresión que a finales de noviembre dejó siete muertos y cinco heridos.

Durante un cateo en un domicilio de la colonia Expropiación Petrolera, en San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía estatal capturaron a César N., de 19 años, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en los hechos.

Bar La Coss en Puebla: tres detenidos tras incendio que dejó muertes y heridos

Según los reportes oficiales, el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control como probable responsable de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Horas antes, las autoridades habían informado sobre la detención de una mujer identificada como Isabel N., también señalada por su presunta intervención en el ataque.

El caso se remonta al 18 de noviembre, cuando un comando armado irrumpió en el centro nocturno alrededor de las tres de la madrugada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, seis sujetos ingresaron disparando para someter a empleados y clientes, quienes posteriormente fueron encerrados en el local.

Los agresores rociaron gasolina en el interior, el exterior y un vehículo cercano, para luego huir en tres motocicletas.

Catorce personas quedaron atrapadas; cinco murieron asfixiadas en el lugar y dos más fallecieron en hospitales.

Las autoridades presumen que el ataque está relacionado con el cobro de piso y actividades de narcomenudeo.