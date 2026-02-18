Un ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó un saldo de un hombre muerto y al menos ocho menores de edad heridos la noche del 17 de febrero.

La Fiscalía General del Estado confirmó que también dos adultos resultaron lesionados y que varios de los afectados ya fueron dados de alta.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García condenó los hechos, calificándolos como “absolutamente inaceptables”, y aseguró que se reforzarán las acciones de seguridad para esclarecer el caso y detener a los responsables.

FGE reporta un muerto y varios menores heridos por ataque armado en parque

Un grupo de sujetos ejecutó un ataque armado contra un parque recreativo público en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejando un saldo de un hombre muerto y al menos 8 menores heridos.

El ataque armado ocurrió cerca de las 22:00 horas del martes 17 de febrero, en las inmediaciones del parque ubicado en la colonia Renovación.

Sobre lo ocurrido, autoridades informaron que se trató de una agresión directa contra civiles que estaban en el parque vecinal que se ubica en la calle 5 de Mayo del municipio de San Francisco del Rincón.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que confirmó el saldo fatal y detalló que además de los 8 menores heridos, otros 2 adultos resultaron lesionados en el ataque.

De la misma forma, la FGE de Guanajuato indicó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintas unidades médicas y hasta el momento 6 ya fueron dadas de alta y 4 siguen internadas.

En paralelo a las labores de atención hospitalaria, se puso en marcha un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del ataque armado, en el que participaron elementos periciales y de investigación.

En el sitio, los agentes de la FGE iniciaron las investigaciones, debido a que procesaron la escena del crimen y recolectaron indicios para proceder con la integración de la carpeta que se abrió.

Libia Dennise García condena ataque armado en parque de Guanajuato

La gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, compartió un mensaje en sus redes sociales, con el que condenó la agresión armada que dejó un muerto y varios heridos.

En su publicación, la mandataria dijo que lo ocurrido es un “hecho absolutamente inaceptable” y afirmó que desde el primer momento ordenó las acciones de atención correspondientes.

Asimismo, Libia Dennise sostuvo que inició el trabajo de coordinación directa con la FGE de Guanajuato con el fin de esclarecer los hechos para poder “llevar ante la justicia a los responsables”.

Incluso, señaló que realizará una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso y reforzar las acciones en la zona.

Finalmente, advirtió que en Guanajuato no se normaliza la violencia y menos cuando “vulnera a nuestra niñez”, tras lo cual expresó su solidaridad a las familias afectadas por los hechos.