La modelo y creadora de contenido, Alina Dobner denunció públicamente haber sido violentada físicamente por su expareja Fernando Alva Aramburo.

Mediante un video publicado en Instagram, Alina Dobner -de edad desconocida- reveló haber mantenido un romance de poco más de cuatro meses con el empresario poblano Fernando Alva Aramburo.

Relación que mantuvo oculta ya que él se encontraba en proceso de divorcio: “Fue corta, pero muy intensa”, dijo para posteriormente dar a conocer que éste le dio un anillo de compromiso.

Alina Dobner acusa a su expareja de haberla violentado físicamente (@alinadobner / Instagram)

Al principio todo era miel sobre hojuelas hasta que la modelo argentina notó conductas que no le gustaron durante sus relaciones sexuales.

“En ciertos momentos él tenía actitudes violentas, todas enmascaradas en actos sexuales, las formas de agarrar, de golpear, eran muy fuertes” Alina Dobner

En octubre del año pasado, Alina Dobner viajó a París con su novio, quien durante el sexo la golpeó en la cabeza en varias ocasiones

“De la nada él cierra el puño y con muchísima fuerza me golpea la cabeza, se puso todo negro y sentí que perdí la conciencia unos segundos” Alina Dobner

Alina Dobner confrontó a su entonces pareja, la violencia no paró, escaló. Al verse confrontado, Fernando Alva Aramburo amenazó con quebrarle las piernas, sacarla del país e incluso dañar a su familia.

“Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, que en dos minutos me destruía” Alina Dobner

Fernando Alva Aramburo habría violentado a Alina Dobner (Internet)

Debido a que Alina Dobner se encontraba lejos de su país y su familia, se sintió vulnerable ante las amenazas de Fernando Alva Ramburo, quien dice tiene contactos en la política, dinero y, por tanto, poder.

Alina Dobner denunció ante autoridades francesas a Fernando Alva Aramburo

Alina Dobner se armó de valor para denunciar a Fernando Alva Aramburo ante autoridades francesas, quienes le concedieron una orden de restricción contra su expareja.

Ante esto, defensa de Fernando Alva Aramburo pidió a Alina Dobner firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de supuestas garantías de seguridad, lo que no aceptó.

“Me parece totalmente incoherente que una persona que dice no haber hecho nada me pida firmar un acuerdo para no hablar y me asegure mi integridad física” Alina Dobner

Decidida a llevar su proceso ante las últimas consecuencias, la creadora de contenido dice haber hecho pública la denuncia para ayudar a gen

te que atraviese por la misma situación, a quienes pide no normalizar la violencia.