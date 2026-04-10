Este viernes 10 de abril, Dream Theater dará un concierto en la CDMX como parte de su gira por el 40 aniversario de la banda.

El encuentro con los fans es en punto de las 21:00 horas en Arena CDMX, recinto ubicado en Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco.

Setlist para el concierto de Dream Theater en Arena CDMX

Con cuatro décadas sobre el escenario y con el regreso de Mike Portnoy, la visita de Dream Theater a CDMX promete ser una noche sin igual.

Fans esperan con ansias el inicio del concierto, pues habrá una mezcla con los temas clásicos de la banda junto con canciones nuevas como:

In the Arms of Morpheus

Night Terror

Midnight Messiah

Are We Dreaming?

Bend the Clock

The Shadow Man Incident

As I Am

The Enemy Inside

Through My Words

Fatal Tragedy

Peruvian Skies

Pull me under

Octavarium

Dream Theater (Instagram | @wolfeeliotmedia)

Telonero e invitados especiales de Dream Theater en Arena CDMX

El concierto de Dream Theater en Arena CDMX fue presentado por la banda bajo el concepto de “An Evening with Dream Theater“.

Este es un formato conocido entre los fans de la agrupación que se caracteriza por la ausencia de teloneros e invitados ecternos.

En su lugar, ofrecen un setlist extendido de hasta 3 horas de duración.

El concierto se centrará exclusivamente en Dream Theater con la interpretación completa de Parasomnia, su más reciente álbum, y con una celebración por el 30 aniversario de A Change of Seasons.