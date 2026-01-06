A través de su cuenta de Instagram, Alina Dobner acusó al empresario de Puebla Fernando Alva Arámburo, de haberla violentado físicamente.

De acuerdo con Alina Dobner, su expareja la violentó durante su noviazgo, el cual pese a durar poco más de cuatro meses fue muy intenso. En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre la influencer y terapeuta.

¿Quién es Alina Dobner?

Alina Dobner es una modelo argentina que en redes sociales se describe como coach en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Así como Terapeuta en Hipnosis Clínica Reparadora.

De acuerdo a su perfil en LindkedIn, también es terapeuta en salud mental.

La también influencer se encuentra en Instagram como alinadobner, plataforma donde cuenta con 100 mil seguidores.

Alina Dobner (@alinadobner / Instagram)

¿Qué edad tiene Alina Dobner?

Alina Dobner nació en La Pampa, Argentina. Se desconoce su fecha de nacimiento; sin embargo, se sabe que tiene más de 30 años.

¿Quién es el esposo de Alina Dobner?

Alina Dobner no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Alina Dobner?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alina Dobner y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Alina Dobner?

Alina Dobner no tiene hijos.

Alina Dobner (@alinadobner / Instagram)

¿Qué estudió Alina Dobner?

Se desconoce el grado de estudios de Alina Dobner.

¿En qué ha trabajado Alina Dobner?

Alina Dobner dejó su natal Argentina para residir en Ciudad de México, donde se desempeña como modelo profesional. Posó para Blossom Magazine.

Alina Dobner (@alinadobner / Instagram)

Alina Dobner acusa a Fernando Alva Arámburo de haberla violentado físicamente

Mediante su cuenta de Instagram, Alina Dobner denunció públicamente a Fernando Alva Arámburo, con quien tuvo un romance de poco más de cuatro meses.

De acuerdo con Alina Dobner, el empresario poblano comenzó a ser agresivo; sin embargo, normalizó sus acciones dando por hecho que éstas se derivaban de la pasión que sentían durantes sus relaciones sexuales.

Fue en octubre del año pasado cuando la influencer se dio cuenta de lo violento que es su expareja, quien le golpeó en cabeza dejándola brevemente inconsciente cuando tenían sexo en París.

Al confrontarlo, Fernando Alva Arámburo, de edad desconocida, la amenazó con romperle las piernas si decía algo, así como le aseguró que tiene el poder para destruirla en dos minutos.

“Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, que en dos minutos me destruía” Alina Dobner

Con miedo, la modelo recurrió a las autoridades francesas quienes lanzaron una orden de restricción contra el empresario.

Ante esto, Fernando Alva Arámburo le pidió firmar un contrato de confidencialidad a cambio de garantizar su seguridad durante el debido proceso, acuerdo que ella no aceptó.

“Me parece totalmente incoherente que una persona que dice no haber hecho nada me pida firmar un acuerdo para no hablar y me asegure mi integridad física” Alina Dobner

Por lo que decida a llegar a las últimas consecuencias, la creadora de contenido hace público su proceso y le pide a las personas no normalizar la violencia.