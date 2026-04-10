El actor Michael J. Fox de Volver al Futuro se pronunció en su cuenta de Threads después de que CNN publicara un video de tres minutos de duración con el título: “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”.

“¿Cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y CNN está informando sobre tu muerte?” Michael J. Fox en Threads

Fiel a su personalidad y humor, Michael J. Fox incluyó una lista de opciones en las que preguntaba a sus fans qué hubieran hecho en su lugar.

El actor también aprovechó el espacio para asegurar que se encontraba bien de salud, declaración que tranquilizó a sus seguidores en la red social.

CNN publicó un video póstumo de Michael J. Fox (Especial)

CNN se disculpa con Michael J. Fox por falsa noticia de su muerte

Un portavoz de CNN emitió declaraciones a la revista People, reconociendo como un error la publicación del video que era un homenaje póstumo para Michael J. Fox.

A la par, extendió disculpas a nombre de la cadena para Michael J. Fox y su familia, poniendo fin a la polémica.

Aunque no detalló ni señaló a los responsables del error o si habrá consecuencias por parte de los directivos de CNN.

“El reportaje se publicó por error; lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”. Portavoz de la CNN

Michael J. Fox (NBC)

Tras la publicación del polémico video, la revista TMZ fue de las primeras en reaccionar al error de CNN confirmando que el actor se encontraba en perfecto estado.

En un segundo punto recordaron que hace pocos días el actor tuvo una aparición especial en PaleyFest LA para la serie The Shrinking.

Por su parte, CNN retiró el video de manera discreta al poco tiempo de haberlo publicado.

Mientras tanto, Michael J. Fox continúa en su regreso a la actuación con The Shrinking, serie en la que espera volver para la cuarta temporada.