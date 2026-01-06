La modelo argentina Alina Dobner puso en la mira al empresario y contratista en Tlaxcala, Fernando Alva Aramburo.

Fernando Alva Aramburo está acusado de haber violentado físicamente a Alina Dobner, con quien sostuvo un romance de poco más de cuatro meses.

¿Quién es Fernando Alva Aramburo?

Fernando Alva Aramburo es un empresario poblano que tiene contratos millonarios de obra pública con el gobierno de Tlaxcala.

Su nombre hoy acapara titulares debido a su pasada relación con la modelo argentina, Alina Dobner, de edad desconocida.

Fernando Alva Aramburo habría violentado a Alina Dobner (Internet)

¿Qué edad tiene Fernando Alva Aramburo?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Alva Aramburo y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Alva Aramburo?

Se desconoce el estado civil de Fernando Alva Aramburo.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Alva Aramburo?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Alva Aramburo y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Alva Aramburo?

Al no ser una figura pública hay poca información sobre Fernando Alva Aramburo en Internet, por lo que se desconoce si éste tiene descendencia.

¿Qué estudió Fernando Alva Aramburo?

Fernando Alva Aramburo tiene una licenciatura en Administración de Empresas, carrera que cursó en el Centro Educativo de Puebla.

¿En qué ha trabajado Fernando Alva Aramburo?

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Fernando Alva Aramburo administra la empresa Internacionales Colosal S.A. de C.V., la cual tiene contratos con el gobierno de Tlaxcala.

Entre los proyectos que ha llevado a cabo está la construcción de la Ciudad Administrativa de Tlaxcala y el desarrollo del Centro de Rehabilitación Integral (CRIT).

Fernando Alva Aramburo está acusado de haber violentado físicamente a su exnovia Alina Dobner

Alina Dobner asegura haber tenido un romance de poco más de cuatro meses con Fernando Alva Aramburo.

Alina Dobner (@alinadobner / Instagram)

De acuerdo con la modelo, la relación fue corta pero intensa, al punto que Fernando Alva Aramburo le dio un anillo de compromiso.

Aparentemente su relación era buena ya que Alina Dobner dice haber normalizado la violencia que el empresario ejercía sobre ella especialmente cuando tenían relaciones sexuales.

Esta violencia escaló sin que ella lo notara. Fue hasta octubre del año pasado, fecha en que viajaron a París, cuando Alina Dobner se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Durante el sexo, Fernando Alva Aramburo habría golpeado en la cabeza a su entonces novia, quien perdió la conciencia brevemente.

Al ser confrontado, el empresario se alteró y amenazó a la modelo con romperle la piernas, destruirla e incluso dañar a su familia.

Razón por la que ésta recurrió a autoridades francesas para denunciarlo formalmente.

Fernando Alva Aramburo se dijo inocente y le pidió a su exnovia firmar un contrato de confidencialidad a cambio de garantizar su seguridad, pero ella se negó, en su lugar lo hizo público.

“Me parece totalmente incoherente que una persona que dice no haber hecho nada me pida firmar un acuerdo para no hablar y me asegure mi integridad física” Alina Dobner

Hasta el momento, el empresario no ha emitido declaraciones.